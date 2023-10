Grusomme syn i israelske kibbutzer

Soldater fra det israelske militæret (IDF) tok tirsdag utenlandsk presse gjennom Kfar Aza, et av de hardest rammede områdene for Hamas' angrep mot Israel. Det som møtte dem, var et grusomt syn.

Den sterke lukten av lik lå tung i luften mens journalister gikk gjennom stiene i kibbutzen. Samtidig arbeidet israelske soldater med å hente ut de mange døde.

– Du ser hvordan babyer, mødre og fedre har blitt drept av terrorister på sine egne soverom. Dette er ikke krig, det er ikke en slagmark. Det er en massakre og terror, sier den israelske generalmajoren Itai Veruv, som sier han aldri har sett noe lignende.

Drepte babyer

Utenfor et av de små husene i kibbutzen ligger liket av en innbygger tildekket av et lilla laken. Ut av lakenet stikker det ut en bar fot. En pute og andre gjenstander fra huset ligger kastet rundt på bakken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Andre steder ligger likene av militante Hamas-medlemmer. En ødelagt port viser stedet der de væpnede mennene kom seg inn.

Hamas-medlemmene drepte hundrevis av israelere og tok titalls som gisler i israelske områder, deriblant Kfar Aza, nær Sderot. Noen av husene har blitt totalt ødelagt i angrepet, med sammenraste og utbrente vegger.

Israelske soldater arbeidet tirsdag med å gå fra hus til hus for å hente ut døde sivile i likposer. De har ikke hatt anledning til å hente dem før da de fremdeles kjempet mot bevæpnede Hamas-medlemmer, og ettersom det var plassert en rekke skjulte sprengladninger i området.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Halshugget

Den britiske avisa The Independent skriver at en major i den israelske hæren (IDF) forteller at kvinner og barn ble halshugget i Kfar Aza. Avisa er en av flere internasjonale medier som ble invitert med til Kfar Aza tirsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Da Hamas kom hit halshugget de kvinner og barn. Vi har sett døde babyer, jenter. Vi har reddet noen, men de fleste fant vi døde i hjemmene sine, sier major David Ben Zion

En talsperson for IDF sier til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at de ikke har bekreftet informasjon om at barn er blitt halshugget.

– Vi har sett nyhetene, men vi har ikke flere detaljer eller noe som bekrefter det, sier talspersonen.

Enorme dødstall

Også i kibbutzen Be'eri, nær grensen til Gazastripen, har det blitt funnet lik av 108 israelere og flere døde militante Hamas-medlemmer.

Antallet døde tilsvarer rundt 10 prosent av kibbutzens innbyggere, skriver avisen Haaretz.

Styreleder i Be'eri, 70 år gamle Amit Shalvi, forteller avisen hvordan han måtte gjemme seg da Hamas styrtet inn i kibbutzen.

– Jeg løp ut gjennom stuen til balkongen og derfra hoppet jeg inn i buskene og gjemte meg, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ettersom telefonen hans lå igjen inne, fikk han ikke kontaktet noen for hjelp på flere timer.

Hamas-angrep fra både luft og bakke har ført til at over 1000 mennesker er funnet drept i Israel siden lørdag, ifølge israelske myndigheter. Samtidig har minst 900 mennesker blitt drept i israelske rakettangrep på Gazastripen, inkludert 260 barn, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Flere tusen mennesker er også såret både i Israel og på Gazastripen.