– Situasjonen nå er at Gaza ikke blir forsynt med vann. Det er ikke strøm. Hva med menneskerettighetene, spurte Erdogan under et møte i Ankara tirsdag.

Israelske myndigheter har iverksatt en full blokade av Gazastripen og stanser leveranser av vann, mat, drivstoff og elektrisitet som svar på Hamas-angrepet lørdag.

Erdogan kritiserte også den amerikanske beslutningen om å flytte en hangarskipsgruppe til det østlige Middelhavet.

– Hva i all verden har et hangarskip i Israel å gjøre? spurte Erdogan. Han betegnet vedtaket som et skritt i retning av «alvorlige massakrer».