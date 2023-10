Scholz og Macron hyller det tosidige samarbeidet

De to lederne avsluttet tirsdag to dagers samtaler i Hamburg, en serie møter med flere statsråder på hver side, for å glatte over gammel uenighet og løse stridsspørsmål dem imellom.

– Frankrike og Tyskland er et viktig par. Som i de fleste parforhold er det noen gang ulike syn på et og annet spørsmål, men det er alltid mulig å finne fram til et felles standpunkt, sa Scholz under oppsummeringen av samtalene.

Tungvektere

Macron sluttet seg til denne beskrivelsen og sa at de to europeiske tungvekterne har en historisk, moralsk og politisk plikt til å finne en felles vei framover, både for de to landene selv og for «vårt Europa», som Macron formulerte det.

– Et sterkere og mer forent Europa er avgjørende. En nødvendig forutsetning for en slik utvikling er at Tyskland og Frankrike står hverandre enda nærmere, sa den franske presidenten.

Samtalene i Hamburg har fått mye omtale i europeisk presse og er blitt omtalt som en gyllen anledning for de to land til å legge noen stridigheter bak seg, blant annet på områder som energipolitikk og forsvar.

Strømmarkedet

Kommisjonens planer om å reformere det europeiske strømmarkedet er blitt blokkert i månedsvis som følge av at regjeringene i Berlin og Paris har vært uenige om hvordan de skal redusere avhengigheten av kull og håndteringen av de skyhøye gassprisene i kjølvannet av Russlands krig i Ukraina.

Macron viser nå vilje til å finne et kompromiss snart.

– Vi er enige om å samarbeide mer og bli enige om et vei framover innen utgangen av måneden, sa Macron.