Putin legger til at det er en politisk nødvendighet å få opprettet en uavhengig, selvstendig palestinsk stat.

– Jeg tror folk flest vil være enig med meg i at dette er et klart eksempel på mislykket amerikansk politikk i Midtøsten, sa Putin etter et møte med Iraks statsminister Mohammed Shia al-Sudani i Moskva.

– Vil kunne svekke moralen

Russland bruker allerede militante palestinske angrep på Israel som et våpen for å forsøke å svekke Vestens støtte til Ukraina og avlede Vestens oppmerksomhet fra Moskvas krig i Ukraina, ifølge en ny analyse.

«Kreml er allerede i gang med, og vil sannsynligvis fortsette å utnytte Hamas-angrepene i Israel for å fremme flere informasjonsoperasjoner som har til hensikt å redusere USAs og Vestens støtte til og oppmerksomhet om Ukraina», sier tenketanken Institute for the Study of War (ISW).

Overfor ABC Nyheter opplyser professor og forskningsleder ved Stabsskolen i Forsvaret Tormod Heier at «slike operasjoner kan ta ulike former, avhengig av hvem russerne vil påvirke».

– Dersom poenget er å påvirke ukrainske politikere og deres militære styrker kan det være at Kreml vil fremheve USAs nære bånd til Israel. Det russiske narrativet vil dermed kunne svekke moralen og optimismen som har rådet grunnen i Ukraina. Dette er fordi Kreml vil hevde at USAs forpliktelser overfor Israel vil veie tyngre enn forpliktelsene som USA har overfor Ukraina. Over tid vil dette fremtvinge vanskelige prioriteringer i Kongressen, som mest sannsynlig vil gå i favør av Israel og ikke Ukraina, sier Heier.

– Overgår det meste

Israel har varslet at de vil slå hardt ned på Hamas-styrte Gazastripen etter det blodige angrepet på Israel i helga. Minst 900 er drept i Israel og flere tusen er såret. I tillegg skal over 100 være bortført til Gazastripen.

– Alle er overrasket over størrelsen, metodene og intensiteten i Hamas’ angrep. Det overgår det meste en har sett tidligere, inkludert Israels krig mot Hizbollah i 2006, sier Palle Ydstebø til NTB.

Han er sjef for avdeling landmakt på Krigsskolen til Forsvarets høyskole.

Nå mener han Israel står overfor en svært komplisert militæraksjon. De mange gislene – hvorav flere skal være utlendinger – gjør situasjonen vanskelig for operasjonen.

– Det vil gjøre enhver militær innsats på Gaza ekstremt krevende grunnet den internasjonale dimensjonen med gislene, der frykten nok er at Hamas vil bruke disse som levende skjold og fortsette å publisere bilder og videoer, sier Ydstebø.

Hamas har allerede truet med at de vil ta livet av gisler hvis angrepene på Gazastripen fortsetter.