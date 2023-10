Khamenei: Iran var ikke involvert i Hamas-angrepet

– Støttespillere av regimet i Israel har spredd rykter om at Iran sto bak angrepet. De tar feil, sa han i en direktesendt tale til et militærakademi tirsdag.

Han hyller likevel angrepene, og sier at Iran «kysser hendene til de som planla angrepet».

I helgen skrev Wall Street Journal at Iran skal ha bidratt i planleggingen av angrepet. Avisa skrev at de fikk det opplyst av sentrale personer i Hamas og Hizbollah.

Irans FN-delegasjon gikk imidlertid raskt ut og nektet for at de var involvert.

USAs utenriksminister Antony Blinken har også sagt at det ikke finnes bevis for at Iran hjalp Hamas med angrepet, men har påpekt at det er bånd mellom Iran og Hamas.