FN: Over 187.000 er fordrevet på Gazastripen

– Tallene ventes å øke ytterligere, skriver FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) i en oppdatering.

Nesten 137.500 av de fordrevne har søkt tilflukt på 83 UNRWA-drevne skoler i alle områdene på Gazastripen. Organisasjonen skriver at de gjør alt de kan for å tilby grunnleggende tjenester til de fordrevne, men at forholdene er vanskelige med overfylte tilfluktsrom og begrenset tilgang på drikkevann.

– Ettersom luftangrepene fortsetter, søker flere og flere internt fordrevne ly på UNRWAs skoler.

Et av UNRWAs kontorer i Rimal-bydelen i Gaza by fikk omfattende ødeleggelser i et luftangrep, skriver organisasjonen videre. Totalt har 18 av UNRWAs lokaler blitt rammet siden lørdag.

Ifølge helsedepartementet på Gazastripen er 687 palestinere drept og 3726 såret i israelske luftangrep siden lørdag, skriver The Guardian. FN-kontoret OCHA sier at 790 boliger har blitt fullstendig ødelagt mens 5330 har fått alvorlige skader.

Israel har som svar på Hamas' angrep kunngjort en total blokade av Gazastripen og kuttet vannforsyningen. Ifølge forsvarsminister Yoav Gallant betyr det «ikke noe strøm, ikke noe mat, ikke noe vann, ikke noe drivstoff, alt er stengt», for Gazas 2,3 millioner innbyggere.