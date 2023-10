Israel har varslet at de vil slå hardt ned på Hamas-styrte Gazastripen etter det blodige angrepet på Israel i helga. Minst 900 er drept i Israel og flere tusen er såret. I tillegg skal over 100 være bortført til Gazastripen.

– Alle er overrasket over størrelsen, metodene og intensiteten i Hamas’ angrep. Det overgår det meste en har sett tidligere, inkludert Israels krig mot Hizbollah i 2006, sier Palle Ydstebø til NTB.

Han er sjef for avdeling landmakt på Krigsskolen til Forsvarets høyskole.

Vanskelig operasjon

Nå mener han Israel står overfor en svært komplisert militæraksjon. De mange gislene – hvorav flere skal være utlendinger – gjør situasjonen vanskelig for operasjonen.

– Det vil gjøre enhver militær innsats på Gaza ekstremt krevende grunnet den internasjonale dimensjonen med gislene, der frykten nok er at Hamas vil bruke disse som levende skjold og fortsette å publisere bilder og videoer, sier Ydstebø.

Hamas har allerede truet med at de vil ta livet av gisler hvis angrepene på Gazastripen fortsetter.

Ultraortodokse jøder på åstedet for et rakettnedslag i en bosetting på den okkuperte Vestbredden mandag. Israel går en usikker framtid i møte, mener militærekspert. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB Foto: NTB

Kjede av usikkerhet

Ydstebø sier at Israel har utviklet både taktikk og våpen for å kunne angripe et tettbebygd område som Gaza på en måte som reduserer skade og ødeleggelser. Samtidig er det ventet at Hamas tilpasser sin taktikk for å tvinge Israel til å bruke våpen som fører til store sivile tap, sier han.

– Disse forholdene skaper en humanitær usikkerhet som går fra sivilbefolkningen på Gaza og det enkelte gissel på bakken, til flere lands regjeringskontorer og FNs hovedforsamling, sier Ydstebø.

Ydstebø sier at det ser ut til at det omfattende israelske rakettforsvaret – Iron Dome – ble overmettet av det store antallet raketter Hamas avfyrte. Fortsatt pågår noen kamper også på bakken i Israel, men Israel sier de i stor grad har gjenvunnet kontroll.

Palestinere henter ut et offer etter et angrep på flyktningleiren Jebaliya på Gaza mandag. Foto: Ramez Mahmoud / AP / NTB

Etterretningssvikt

Israel har varslet at de vil isolere Gaza ytterligere, noe Ydstebø mener er taktisk for å hindre ytterligere forsyninger og at Hamas får flyttet gisler.

– Israel har mobilisert reserver og satt landet på krigsfot for første gang siden Oktoberkrigen i 1973. Det sier mye om omfanget av angrepet og hvordan Israel vurderer situasjonen, sier han.

Ydstebø sier at noe av det mest oppsiktsvekkende ved helgens angrep, er etterretningssvikten på den israelske siden.

– Det virker også som om de israelske styrkene rundt Gaza var for svake til å respondere på det som skjedde, noe som gjorde det mulig for Hamas å ta seg inn i israelske posisjoner, sier Ydstebø.

Han viser til at Hamas også tidligere har klart å skjule planlegging, forberedelser og kritiske kapasiteter for Israel, blant annet omfanget av tunneler fra Gaza og inn i israel.

Pårørende sorger ved ofrene for et israelsk luftangrep på Gazastripen mandag. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

– Ikke undervurder Hamas

Det spekuleres på om Hamas har fått direkte hjelp til å utføre operasjonen. Både Hamas og Iran avviser at Iran deltok i planleggingen, og USA sier det ikke er beviser for det.

– Det er vanskelig å si hva Hamas har fått av støtte for denne operasjonen. Selve planleggingen og de praktiske forberedelsene i Gaza har de mest sannsynlig klart selv, men å få inn flere tusen raketter og å ha økonomi og logistikk til en så stor operasjon, har de neppe klart uten svært ressurssterke støttespillere, sier Ydstebø.

– Det som er usikkert er hvor selvstendige Hamas er og hvor store føringer de har fått fra sine bakspillere. Men Hamas sin selvstendige rolle og egne kapasiteter bør ikke undervurderes.