Sju brannangrep i Stockholm i natt

Politiet mener gjerningspersoner har kastet brannfarlig væske mot husene og deretter tent på.

– Alle brannene mistenkes å være påtent, sier Daniel Wikdahl i Stockholm-politiet.

Den første brannen startet klokka 1.18 i en enebolig i Glömsta, før det brant i en annen enebolig i Flemingsberg bare tre minutter senere. I 1.35-tiden brant det i en enebolig i Enskededalen.

– I de to første brannene ble det ingen større skader, men i Enskededalen klarte beboerne å slukke den synlige delen av brannen, men det viste seg at den hadde spredt seg i grunnen, så den boligen er ubeboelig, sier Wikdahl.

Drøyt en time seinere brant det i Södertälje og minuttet senere i inngangspartiet til en flermannsbolig i Jordbro. Bare ti minutter senere brant en annen flermannsbolig i samme område.

Like før klokka 4 brant det i en flermannsbolig i Råksta.

Ingen er skadd i brannene.

– Det er vanskelig å se for seg at det er en ren tilfeldighet at så mange branner oppstår samtidig, og i alle sakene virker det som om brannfarlig væske er blitt kastet på husene og tent på, sier Wikdahl.

Det er andre natt på rad med flere påtente branner i Stockholm-området.