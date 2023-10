Minst 30 skal være drept i angrep på flyktningleir i Myanmar

Angrepet skal i tillegg ha såret minst 60 personer, ifølge det en talsperson for Human Rights Watch i Kachin forteller til nyhetsbyrået AP.

Lokale medier melder om angrepet, som skal ha skjedd like før midnatt mandag. Reuters jobber med å verifisere opplysningene og bildene som er delt.

Myanmars militærjunta nekter for å stå bak angrepet.

– Vi undersøker saken. Vi tar oss alltid av grensefredssituasjonen, sier talsperson for juntaen, Zaw Min Tun, til lokale medier tirsdag.

Internt fordrevne

Ifølge lokale medier er det barn, eldre og kvinner blant ofrene. Leiren som skal ha blitt angrepet, er en av mange for internt fordrevne. Ifølge FN er 1 million internt fordrevet i Myanmar.

Human Rights Watch-talspersonen sier at 19 voksne og 13 barn ble drept i angrepet.

Naw Bu i opprørshæren i Kachin sier at de ikke hørte noen fly før angrepet. Han sier de undersøker om det ble brukt droner i angrepet. Reuters omtaler det som et mulig artilleriangrep.

Ber verdenssamfunnet reagere

Angrepet skjedde like ved grensa til Kina, noe som ifølge Myanmars skyggeregjering – Den nasjonale samlingsregjeringen – viser at militærjuntaen ikke bryr seg om Kinas ønske om stabilitet i regionen. Kina har ikke svart på henvendelser om å kommentere angrepet.

Opprørshæren kontrollerer Kachin, som er Myanmars nordligste delstat. De har en base like ved flyktningleiren.

Samlingsregjeringen anklager regjeringshæren for å ha stått bak angrepet. De kaller det en krigsforbrytelse og forbrytelse mot menneskeheten.

– Kraftig bombe

Det er blitt delt flere bilder som skal vise åstedet etter angrepet. På bildene kan man se lik ligge på bakken.

De ber verdenssamfunnet ta grep mot militærjuntaen i Myanmar.

Khon Ja, en lokal aktivist, sier at hun har besøkt det lokale sykehuset og fått bekreftet at 29 er drept og 59 er såret.

– Bomben var så kraftig. Hele landsbyen ble ødelagt og forsvant, sier hun.

Tusenvis av drap siden kuppet

Myanmar har vært rammet av borgerkrig siden militæret tok makten i et kupp i 2021 og avsatte landets demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi. Siden da har militæret slått hardt ned på motstand.

Regjeringshæren har flere ganger tidligere avvist at den står bak angrep på sivile og i stedet lagt skylden på opprørere. Det til tross for anklager fra menneskerettsgrupper om at juntaen har stått bak flere store angrep på sivile.

En rapport fra fredsforskningsinstituttet Prio i sommer viste at minst 6000 sivile ble drept i de første 20 månedene siden kuppet 1. februar 2021. De anklaget da militæret og politiet for å ha vært ansvarlige for minst 3000 drap.