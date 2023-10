Medier: Palestinernes president skal møte Putin

Det melder statlige russiske medier ifølge Al Arabiya.

Møtet skjer midt i Gaza-krisen etter at Hamas angrep Israel. Hamas styrer Gaza, mens Abbas og hans Fatah-bevegelse styrer den okkuperte Vestbredden. De to partene er i konflikt med hverandre.

Al Arabiya skriver at russiske statlige medier melder at den palestinske utsendingen til Moskva har avtalt et møte, og at de venter på den offisielle bekreftelsen fra Kreml om når møtet skal skje.