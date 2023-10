Polske partiledere barket sammen: – Vil ikke ha det som i Stockholm

Den polske valgkampen har vært preget av splittelse i samfunnet, særlig drevet fram av ultranasjonalistiske utspill.

Da partilederne samlet seg til TV-debatt før søndagens valg, ble det rettet sterk kritikk mot det styrende Lov og orden-partiet (PiS). Partileder og visestatsminister Jaroslaw Kaczynski stilte ikke, men sendte heller statsminister Mateusz Morawiecki.

– Jeg ville stå her ansikt til ansikt med Jaroslaw Kaczynski, men dessverre fikk han kalde føtter, sa opposisjonsleder Donald Tusk.

Advarer mot svenske tilstander

Morawiecki kom på sin side med et stikk til opposisjonslederen, og sa at han hadde fått høre at Tusk har fått løfte om en internasjonal toppjobb.

– For hva da? For å akseptere ulovlige immigranter hvis han får makta. Vi vil beskytte det polske folket fra voldtekter og fra brennende biler som i Stockholm, sa Morawiecki.

Det euroskeptiske og konservative regjeringspartiet Lov og orden ligger an til å bli største parti, og måles til en oppslutning på 34,6 prosent. Den største opposisjonsblokken, Civic, som ledes av Tusk, måles til 27,9 prosent.

Men for Lov og orden er det vanskelig å stable et flertall på beina. Det kan åpne for at ytre høyre-partiet Konføderasjon kan bli kongemaker og bestemme hvem som får styre Polen.

Vil ikke betale pensjon for ukrainere

Partiets leder Krysztof Bosak sa i debatten det må bli slutt på velferdsstøtte til ukrainere.

– Det virkelige problemer et at vi, det polske folket, finansierer pensjoner for en annen nasjon, for ukrainerne. Denne avtalen må brytes med en gang, sier han.

Støttespillere fra alle de seks partiene som deltok, hadde samlet seg utenfor bygningen, men fikk ikke slippe inn i lokalet der debatten ble avholdt. Flere medier ble også nektet adgang.

Valget er søndag. Regjeringspartiet Lov og orden vant de to siste valgene og går nå for en tredje periode.

Det er knyttet stor spenning til valget. Polen har bygget seg opp til å bli en av Europas største militærmakter, og søker stadig mer makt i EU. Samtidig er landet en nøkkelspiller i støtten til Ukraina.