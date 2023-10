USA: Ingen planer om å sende soldater til Israel

Talsperson John Kirby i Det hvite hus sier at USA vil forsøke å gi Israel all støtte landet ber om, men sier også at det ikke er noen planer om å sende soldater inn på bakken.

Kirby sier at USA kan klare å støtte både Ukraina og Israel samtidig, og at Biden-administrasjonen er klare til å gå til Kongressen hvis det er behov for å frigjøre flere midler.

USAs president Joe Biden varsler at han skal gi kommentarer om situasjonen i Israel tirsdag.