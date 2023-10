Hamas åpner for samtaler om våpenhvile med Israel

På spørsmål fra TV-stasjonen Al Jazeera om Hamas er villig til å diskutere en mulig våpenhvile, svarer talsmann Moussa Abu Marzouk at bevegelsen er åpen for «noe slikt» og «all mulig politisk dialog».

Marzouk er en av toppene i Hamas-bevegelsens politiske gren. Mandag kveld uttaler en talsmann for den militære grenen, Abu Ubaida, at noen slik forhandling ikke kommer på tale mens Gaza er under beskytning.

I sin uttalelse, sendt på Hamas' egen TV-kanal, sier Ubaida at Israel må være forberedt på å «betale prisen» for å få tilbake de over 100 gislene de tok til fange under lørdagens raid. Hamas hevder også at flere titall av gislene har dobbelt statsborgerskap, deriblant russere og kinesere.

Noen fangeutveksling kommer heller ikke på tale mens israelske rakettangrep fortsatt pågår, har Hamas-representanter uttalt mandag.