Hamas sier de vil begynne å likvidere sivile israelske gisler

En talsmann for Hamas' væpnede fløy sier i en radiomelding mandag kveld at de, uten å varsle på forhånd, vil likvidere ett israelsk gissel for hvert nye israelske bombeangrep på sivile bygninger i Gaza.

– Vi har besluttet å få en ende på dette, og fra nå av erklærer vi at ethvert angrep på vårt folk i deres hjem uten forvarsel vil bli besvart med likvidering av et gissel som er i vår fangenskap, sier talsmannen.

Hamas tok minst 100 mennesker som gisler etter at de angrep kibbutzer, landsbyer og en musikkfestival i Israel lørdag.