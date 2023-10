Det kommer fram i en uttalelse fra Egypts presidentkontor mandag kveld etter at de to statslederne har snakket sammen på telefon. De to ber partene i konflikten om å forhindre ytterligere vold og tap av sivile liv.

President Erdogan sier også at Tyrkia kan innta en meglerrolle i konflikten og eventuell utveksling av gisler. Dessuten forbereder landet seg på å sende humanitær hjelp til Gaza.

– Vi mener det ikke kan bli noen fred i regionen uten et uavhengig, suverent Palestina, sa han på en pressekonferanse i Ankara mandag.

Erdogan snakket mandag både med Israels president Isaac Herzog og med palestinernes president Mahmoud Abbas, opplyser Erdogans kontor.

I samtalen med Herzog sa Erdogan at å kollektivt og planløst straffe befolkningen på Gazastripen bare vil forverre lidelsene og voldsspiralen i regionen, opplyser Erdogans kontor.

I samtalen med Abbas diskuterte de to den siste utviklingen i konflikten mellom Israel og palestinerne, samt spenningen i regionen for øvrig, heter det videre i uttalelsen fra Ankara.