Flere utenlandske statsborgere drept eller savnet i Israel og Gaza

Frankrike bekrefter mandag kveld at to franske statsborgere er drept, og at 14 er savnet. En av de savnede er en tolvåring som trolig er bortført, ifølge det franske utenriksdepartementet.

USA bekreftet mandag at det så langt er ni amerikanske statsborgere som er drept i angrepene. Flere skal også være tatt som gisler, skriver nyhetsbyrået AFP.

Ifølge BBC er ti briter enten bekreftet drept eller savnet i forbindelse med angrepene.

Tolv thailandske borgere, mange av dem arbeidere, er drept. Samtidig er elleve tatt til fange, bekrefter Thailands utenriksdepartement. Over 5000 thailandske arbeidere som jobber i de rammede områdene, har blitt fraktet til trygghet, opplyser myndighetene i Bangkok.

I kibbutzen Alumin er ti nepalere drept, opplyste landets ambassade søndag. 17 studenter fra landet var på besøk i kibbutzen da angrepet skjedde.

I tillegg er det meldt om savnede eller drepte fra Canada, Kambodsja, Tyskland, Ukraina og Mexico.

Norges utenriksdepartement kjenner fortsatt ikke til om noen norske statsborgere er blant de drepte eller bortførte i Israel.

