Volodymyr Zelenskyj kritiserer Irans påståtte involvering i angrepet på Israel

– Den eneste forskjellen er at det er en terrororganisasjon som har angrepet Israel, mens det er en terrorstat som angriper Ukraina. Intensjonene er forskjellige, men essensen er den samme, sa Zelenskyj via videolink i Natos parlamentariske forsamling i København mandag.

Wall Street Journal skrev søndag at Iran skal ha bidratt i planleggingen av Hamas' angrep på Israel lørdag. Avisa skrev at de fikk det opplyst av høytstående medlemmer av Hamas og Hizbollah.

Iran nekter

Iran nekter imidlertid for å ha vært involvert.

De har også nektet for å ha utstyrt Russland med Shahed-droner, slik Ukraina hevder.

– Iran kan ikke si at de ikke har noe å gjøre med det som skjer i Ukraina om de selger Shahed-droner til Russland. De kan heller ikke påstå at de ikke har noe å gjøre med det som skjer i Israel om deres høytstående medlemmer støtter handlingene, sier Zelenskyj.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

USAs utenriksminister Antony Blinken har sagt at det ikke finnes bevis for at Iran har hjulpet Hamas i planleggingen av angrepet, men påpeker at det er bånd mellom Iran og Hamas.

Zelenskyj har oppfordret vestlige land til å stå samlet.

– Dette er ikke tiden til å isolere oss selv. Dette er ikke tiden til å forbli tause eller å late som at terror på ett kontinent ikke påvirker globale anliggender.

Video: Dette vet vi om konflikten så langt

– Hjelper Russland

Det er i Russlands interesse å oppildne til krig i Midtøsten, skape nye kilder til lidelser og svekke verdens fellesskap, mener Ukrainas president.

Volodomyr Zelenskyj kom med uttalelsen i sin daglige videotale mandag.

Han anklager ikke Russland for direkte å ha hatt en rolle i Hamas' angrep på Israel, men hevder å ha «veldig tydelig informasjon» om at de tjener på å oppildne konflikten.

– Det skaper split og hjelper Russland med å underminere frihet i Europa, sa Zelenskyj.