SOHR: Minst elleve drept i tyrkisk angrep i Syria

– Elleve ble drept og flere titall såret da et tyrkisk kampfly angrep et treningssenter tilhørende sikkerhetsstyrkene kjent som Asayish, sier Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mandag.

Angrepet skjedde i utkanten av Al-Malikiyeh i Hasakeh-provinsen, ifølge gruppen.

Den kurdiske sikkerhetsstyrken melder også om angrepet i en uttalelse, og sier at en rekke av deres medlemmer ble drept og at andre ble såret. AFP-korrespondenter i området sier at myndighetene i området har bedt blodgivere om å melde seg.

Ifølge kurdiske myndigheter har Tyrkia siden torsdag angrepet flere steder i området og truffet både sivile og militære mål.