Tankesmie: Russiske endringer i Nordflåten kan vise ny fare

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin daglige Ukraina-rapport at endringene kan bety at Russland forbereder seg på mulige konflikter med Baltikum og Nato.

Russiske kilder meldte i helga at Nordflåten strippes for sin status som en egen militær administrativ enhet. I stedet skal den innlemmes i militærdistriktet Leningrad.

Tidligere har de fire nordflåtedistriktene Komi, Arkhangelsk, Nenets og Murmansk hatt en særegen status. Nordflåten er lokalisert nær grensa til Norge.

Endringene kan antyde at Russland forbereder seg på konflikt med Nato, sier den russiske militæranalytikeren Jurij Fedorov ifølge ISW.