Kilder: Slik ble Israel lurt av Hamas før det brutale angrepet

Dekkoperasjonen var nøye planlagt og Israels etterretningstjeneste ble overrumplet da Hamas-krigere på motorsykler, hangglidere og i bulldosere feiet over grensa lørdag.

Minst 700 er drept i Israel og over 100 skal være bortført til Gazastripen. Angrepet er det største i Israel siden krigen i 1973. Det brutale angrepet på sivile fordømmes av flere land i verden, også land som De forente arabiske emirater.

Reuters skriver at Hamas' dekkoperasjon kan ha pågått i to år. De militære planene ble møysommelig skjult, mens Hamas sa at de skulle fokusere på økonomien og bedyret at de ikke hadde angrepsplaner.

Trente i fullt dagslys

En kilde nær Hamas sier at Israel ble lurt til å tro at Hamas ble holdt i sjakk av økonomiske insentiver. Samtidig trente gruppens krigere i fullt dagslys, sier kilden.

Tre kilder i det israelske sikkerhetsnettverket har også gitt informasjon til Reuters i denne saken.

– Hamas ga Israel inntrykk av at de ikke var klare for kamp, sier kilden som står Hamas nær.

– Overrasket

Israel innrømmer at de ble tatt på senga av angrepet da Hamas-krigere stormet inn i israelske byer og skjøt ned og bortførte sivile.

– Dette er vårt 11. september. De tok oss, sier Nir Dinar, talsmann for den israelske hæren.

Han viser da til terrorangrepet mot USA i 2001, da verdens mektigste land ble overrasket av Al-Qaidas angrep.

– De overrasket oss og kom raskt fra mange kanter, både fra lufta, bakken og sjøen, sier Dinar.

Osama Hamdan, Hamas' representant i Libanon, sier at angrepetviser at palestinerne har viljen til å oppnå sine mål uavhengig av Israels militære kraft.

Et av de mest slående elementene i planleggingen av angrepet, var at Hamas laget en falsk israelsk bosetning på Gaza. Der trente de på hvordan de kunne storme en israelsk bosetting, sier kilden nær Hamas.

Laget video

Kilden forteller at det til og med ble laget videoer av øvelsene.

– Israel så de sikkert, men var overbevist om at Hamas ikke ønsket en konfrontasjon, sier kilden.

Samtidig sørget Hamas for å overbevise Israel om at gruppen brydde seg mer om å sikre arbeidsplasser for Gazastripens innbyggere, enn å gå til krig mot Israel igjen.

Siden krigen i 2021 har Israel jobbet for å bedre de økonomiske forholdene på Gazastripen, blant annet ved å la folk der jobbe i Israel eller på Vestbredden.

– Vi trodde det at de kom på jobb og tok med seg penger tilbake til Gaza skulle skape en form for ro. Vi tok feil, sier en annen talsperson for Israels hær.

– Ble lurt

En israelsk sikkerhetskilde sier at Israel rett og slett ble lurt.

– De fikk oss til å tro at de ville ha penger. Og hele tiden holdt de på med øvelser, sier kilden.

En del av dekkoperasjonen var at Hamas avsto fra militæroperasjoner mot Israel, til tross for at andre grupper som Islamsk hellig krig gjennomførte flere rakettangrep.

Hamas fikk kritikk av enkelte av de mest hardbarkede tilhengerne for å ha lagt seg på en roligere linje. Også den kritikken kan ha vært del av dekkoperasjonen.

En annen israelsk sikkerhetskilde sier at det var tider der Israel trodde at Hamas-ledelsen i Gaza var mer opptatt av å styre enklaven «enn å drepe jøder». Samtidig var Israel mer opptatt av å normalisere forholdet til land som Saudi-Arabia, legger kilden til.

Holdt skjult

Flere Hamas-ledere ble holdt uvitende om det planlagte angrepet, sier kilden nær gruppen. Det er fordi Israel tidligere har infiltrert miljøet og fått ut etterretning. De rundt 1000 krigerne som deltok, visste heller ikke hvilken rolle de spilte i det store bildet.

Hamas-kilden sier angrepet lørdag ble delt opp i fire deler. Først ble det avfyrt rundt 3000 raketter fra Gaza, samtidig som krigere på hangglidere gled over grensen.

Da krigerne hadde landet på andre siden av grensen, sikret de område så en eliteenhet kunne storme muren som skiller Gaza fra bosetningene utenfor.

Krigerne brukte eksplosiver for å sprenge barrierer og tok seg så inn på motorsykler. Andre tok i bruk bulldosere for å fjerne grensemuren.

260 drept på festival

En kommandoenhet gikk til angrep på den israelske hærens hovedkvarter i området, mens andre begynte å ta gisler. Alt skjedde fort og var koordinert, sier kilden.

Ett av områdene som ble angrepet var en musikkfestival nær kibbutzen Re'im. Bilder delt i sosiale medier viser grufulle scener og ifølge Israelske redningsarbeidere er minst 260 drept der.

– Hvordan kunne denne festivalen få skje så nærme Gaza? spør en israelsk sikkerhetskilde.

Kilden sier at israelske styrker var redusert i området fordi de hadde blitt flyttet til den okkuperte Vestbredden etter økt vold der.

– Hamas utnyttet det, sier kilden.

– Skal knuse Hamas

Den pensjonerte generalen Yaakov Amidror, tidligere sikkerhetsrådgiver for statsminister Benjamin Netanyahu, sier at angrepet er et stort nederlag for Israels etterretningstjeneste og forsvar.

Han sier at det hadde dannet seg et bilde av at Hamas var blitt mer ansvarlige.

– Vi var dumme nok til å tro på det. Så vi gjorde en tabbe. Men vi skal ikke gjøre denne tabben igjen, og vi kommer til knuse Hamas, sakte, men sikkert, sier Amidror.