Guvernør sa nei til gratis kondomer i California

Folkevalgte ønsket egentlig at det skulle deles ut gratis kondomer på alle videregående skoler i delstaten.

Men det blir for dyrt, mener Newsom. Han viser til at California styrer mot et budsjettunderskudd på 30 milliarder dollar allerede.

Det var mer enn 1,9 millioner elever i videregående skoler i California i fjor.

I tillegg til at skolene ville ha fått plikt til å dele ut kondomer, inneholdt lovforslaget også et krav om at ingen som selger kondomer, kan nekte å selge det til ungdommer.