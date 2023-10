Nord-Korea fordømmer angrep i Syria

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 123 drept i angrepet på militærskolen i Homs. Det er ett av de blodigste angrepene i Syria siden borgerkrigen startet.

Nord-Korea sier i en uttalelse at det er et terrorangrep som er opphisset av fiendtlige makter i og utenfor Syria. Pyongyang kaller det et forsøk på å velte myndighetene.

Syria og Nord-Korea har knyttet tettere bånd de siste årene.