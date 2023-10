USA bekrefter: Flere amerikanere drept i Israel

En talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet i USA sier det uten å komme med noe konkret tall. CNN meldte tidligere søndag at minst tre amerikanere er drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel.

Tidligere søndag sa utenriksminister Antony Blinken at de hadde mottatt meldinger om at amerikanske statsborgere var blant de drepte, og at de jobber for å verifisere meldingene.

En rekke utlendinger fra ulike land er blant dem som er meldt bortført av Hamas-krigere fra en musikkfestival rett ved grensa til Gaza.

260 mennesker er funnet døde etter angrepet på festivalområdet, ifølge avisen Haaretz og nyhetsbyrået AP, som siterer redningstjenesten Zaka.