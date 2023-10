FNs sikkerhetsråd klarte ikke å enes om fordømmelse av Hamas-angrepet

USA antyder at Russland hindret en felles fordømmelse av Hamas-angrepet på Israel.

– Det er et godt antall land som fordømmer Hamas-angrepet. Det er tydeligvis ikke alle. Dere kan sikkert finne ut hvem ett av landene er uten at jeg sier noe, sier USAs viseambassadør til FN, Robert Wood.

Den russiske FN-ambassadøren sier at hans budskap i møtet søndag var at kamphandlingene må ta slutt og at partene må forhandle.

Kina, som normalt står sammen med Russland i Sikkerhetsrådet, sier at landet ville ha støttet en felles uttalelse.

– Det er unormalt at Sikkerhetsrådet ikke sier noe, sier Kinas FN-ambassadør Zhang Jun.

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan viste fram bilder av sivile som ble tatt til fange av Hamas.

– Dette er krigsforbrytelser. Dokumenterte og åpenbare krigsforbrytelser, sa han.

Palestinas FN-utsending Riyad Mansour sa på sin side at Sikkerhetsrådet må arbeide for å få slutt på Israels okkupasjon.