Eksperter: Hamas synes å ha utført angrepet på egen hånd

Flere land og organisasjoner uttrykte støtte og sympati med Hamas etter de blodige angrepene inne i Israel lørdag. Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp sier at det likevel ikke er noen bevis for at andre aktører enn Hamas selv skal ha vært involvert.

– Dette har nok Hamas planlagt selv, sier Ranstorp, som er forsker ved den svenske Försvarshögskolan.

Både Iran og den Iran-støttede libanesiske Hizbollah-militsen har lenge støttet Hamas som styrer på Gazastripen. De uttrykte også sin støtte etter at angrepene startet.

Planlagt selv

Søndag skjøt Hizbollah artillerigranater mot israelske militærstillinger ved et israelskokkupert område nær grensa til Libanon og Syria. Israel svarte med artilleriild.

Likevel mener Ranstorp det er lite trolig at Hamas har planlagt sammen med noen andre.

– Dette har nok vært en operasjon som Hamas har planlagt helt selv. De kan ha fått råd og veiledning, men mesteparten har de gjort selv, sier han.

Heller ikke Israel-ekspert og Midtøsten-forsker ved Linnéuniversitetet i Växjö, Anders Persson, tror Iran eller Hizbollah har vært direkte involverte i planene om angrepet.

Iran har gitt våpen

– Det er ingen bevis for det, sier Persson, men legger til at Iran er indirekte innblandet etter at landet i lang tid har smuglet våpen inn til Gaza.

Han forklarer at Iran i to tiår har støttet Hamas både politisk, økonomisk og militært.

Ranstorp mener det er trolig at også Hizbollah har bidratt med teknisk ekspertise til Hamas.

Iran her i to tiår har støttet Hamas både politisk, økonomisk og militært. Her skytes raketter opp fra Gazastripen mot israelske mål. Foto: Mohammed Abed / AFP

En del av samme akse

Midtøsten-analytiker Bitte Hammargren ved det svenske Utenrikespolitiska institutet sier at Iran gjerne ser på Hamas som en del av aksen av land og grupper som er mot Israel.

– Hizbollah har jo trent opp andre militære grupper og har sikkert overført militær kunnskap til Hamas, sier hun.

Også USAs utenriksminister Antony Blinken sa tidligere søndag at de ikke har sett noe som tyder på at Iran er involvert, trass i at det er nære bånd mellom landet og Hamas.

Han antydet at en mulig normalisering av forbindelsene til Saudi-Arabia kan ha vært en del av Hamas' motivasjon for å angripe Israel.