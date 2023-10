Det opplyser den finske rørledningsoperatøren Gasgrid, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Et uventet trykkfall ble registrert natt til søndag. Det oppsto mistanke om en lekkasje, og rørledningen ble dermed stengt. Gasgrid skriver at ventilene nå er lukket, og at lekkasjen dermed er stanset.

Gasgrid melder at det finske gassystemet er stabilt, og at gassforsyningen sikres gjennom en LNG-terminal i byen Inkoo. Estlands gassforsyning er ikke berørt, siden de får gass fra Latvia.

Gassrørledningen Balticconnector går fra Inkoo i Sør-Finland til Paldiski i Estland og er 77 kilometer lang. Den startet operasjoner i 2020.

I september 0222 ble gassledningene Nord Stream mellom Russland og Tyskland rammet av eksplosjoner som mistenkes for å være sabotasje. Saken er fortsatt ikke oppklart.