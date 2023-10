Søndag ettermiddag gikk israelske myndigheter ut med at flere enn 100 personer blir holdt som fanger av Hamas etter angrepene lørdag morgen. Dette står i kontrast til meldinger fra flere lokale medier som oppgitt langt høyere antall.

Hundrevis av festivalgjengere måtte løpe for livet da angrepene startet bare noen hundre meter utenfor gjerdene til Gazastripen lørdag morgen. Mange skal ha blitt drept, men også et ukjent antall sivile skal ha blitt tatt til fange og holdes som gisler.

Også flere andre steder skal både sivile og militære ha blitt tatt til fange.

Pårørende til de savnede brukte søndag sosiale medier for å etterlyse informasjon om sine kjære. Flere hadde gjenkjent barn og slektninger på bilder fra angrepene som var blitt spredt på internett.

Søndag morgen meldte lokale medier, blant annet avisen Jerusalem Post , at minst 750 israelere er savnet etter angrepene. Avisen viser til en uoffisiell rapport.

Siden har antallet døde på israelsk side blitt bekreftet å overstige 600.

Det israelske forsvaret svarte søndag ettermiddag at general Lior Carmeli i reservestyrken er utpekt som ansvarlig for å danne et riktig bilde av hvem og hvor mange som er tatt til fanger av Hamas-styrkene, og hvor de måtte befinne seg, melder Times of Israel.