Medier: Dødstallet i Israel stiger til 600

Nettavisen Ynet og andre medier skriver at dødstallene anslås å ha steget til 600. Bakgrunnen for anslaget skal være opplysninger fra israelsk helsepersonell og myndighetspersoner.

Nyhetsbyrået DPA viser til kilder som sier at minst 500 er drept. Ifølge Israels helsedepartement er over 2000 mennesker såret, og tilstanden skal være kritisk eller alvorlig for nesten 350 av disse.

Blant de drepte skal det være minst 44 israelske soldater. Etter at Hamas startet sin offensiv mot Israel lørdag, svarte Israel med flyangrep på Gazastripen. Her er over 300 mennesker drept, ifølge palestinske helsemyndigheter.

I tillegg hevder Israel å ha drept minst 400 væpnede angripere.