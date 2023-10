En av tre dager i år har sprengt milepæl på gradestokken

Det viser en analyse BBC har gjort. Dette bekymrer eksperter, da denne milepælen betraktes som en øverste grense for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

– Dette er et tegn på at vi når nivåer vi ikke har sett før, sier klimaforsker Melissa Lazenby ved University of Sussex til BBC.

September i år ble med god margin den varmeste som noen gang er målt.

– En dødsdom for mennesker og økosystemer, sa forskeren Friederike Otto ved Imperial College of London om tallene denne uka.

Målet i Parisavtalen er å holde økningen godt under 2 grader på lang sikt.