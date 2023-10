Heineken-eid brasiliansk bryggeri satt på slavehandel-liste av myndighetene

Årsaken er at de har benyttet seg av et lastebilselskap hvor det i 2021 ble avdekket at fremmedarbeidere jobbet opp mot 18 timer om dagen, uten tilstrekkelig kompensasjon eller hvile.

I en uttalelse sier Heineken at de ikke lenger har det aktuelle selskapet som underleverandør. Konsernet sier også at de nylig har laget et verktøy som skal hjelpe til med å avdekke mangelfulle arbeidsvilkår hos deres underleverandører.

I Brasil regnes tvangsarbeid, gjeldsbinding og en del andre alvorlige arbeidsrettsbrudd juridisk sett som slaveri. Selskaper som havner på myndighetenes liste, får blant annet ikke mulighet til å by på offentlige anbud.