Lederen for Natos militærkomité, admiral Rob Bauer, advarte under et sikkerhetsforum i Warszawa tirsdag om at Ukrainas vestlige allierte begynner å gå tom for ammunisjon.

Det melder nyhetsbyrået AP.

– Bunnen av tønnen er synlig nå, lød advarselen fra den nederlandske generalen.

– Trenger store mengder

Bauer oppfordret våpenprodusenter til å øke produksjonen «i et langt høyere tempo».

– Vi trenger store mengder, sa Bauer.

Gjennom hele krigen har både Russland og Ukraina hatt stor mangel på særlig artillerigranater, ifølge den danske militæranalytikeren Anders Puck Nielsen.

– Behovet merkes hele tiden. Hvis vi kunne levere flere granater, ville ukrainerne avfyrt dem i dag. Ukraina har hele tiden hatt kapasitet til å avfyre mer enn de har, sier han til dansk TV 2.

Biden varsler tale

President Joe Biden sier han vil holde en tale om USAs støtte til Ukraina om kort tid. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

USAs president Joe Biden varslet onsdag en tale om landets støtte til Ukraina. Når talen skal holdes, er uklart.

Bistand til Ukraina har vært en kilde til spenning og usikkerhet ettersom flere republikanere i Representantenes hus har alvorlig tvil eller åpent har motsatt seg ytterligere støtte til Ukraina.

Biden sa at motstanden «bekymrer» ham, men han bemerket at det er bred støtte fra begge partier.