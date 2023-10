– Vi noterer oss at Nobels fredskomité har tildelt fredsprisen til en person som er dømt for gjentatte lovbrudd og kriminelle handlinger, sier utenriksdepartementets talsperson Nasser Kanani i en uttalelse fredag kveld.

– Den er i tråd med en intervensjonistiske og anti-iranske politiske handlinger fra enkelte europeiske land, fortsetter han.

– Vi fordømmer denne tendensiøse og politiske handlingen, sier Kanani.

Den 51 år gamle journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi har i en årrekke kjempet for menneskerettigheter i Iran. Hun sitter for tiden fengslet i hjemlandet, og ifølge Nobelkomiteen er hun til sammen dømt til 31 års fengsel og 154 piskeslag.

Mohammadi får fredsprisen for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og kampen for menneskerettigheter og frihet for alle.

Saken oppdateres.