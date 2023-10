Han sier fredag morgen at det svenske forsvaret får i oppdrag å utrede muligheten. Konklusjonen skal være klar 6. november.

Forsvaret skal blant annet vurdere i hvilken grad det vil påvirke Sveriges forsvarsevne dersom landet gir noen av sine Jas Gripen-fly til Ukraina.

Men for at Sverige skal kunne avstå fra noen av kampflyene, må landet være fullverdig medlem av Nato, ifølge regjeringen.

Tidligere har svenske medier meldt at ukrainske flygere og teknikere allerede er i Sverige for å få opplæring i å håndtere flyene.

Nyheten kom samme dag som den svenske regjeringen kunngjorde at den vil gi Ukraina militærhjelp for ytterligere 2,2 milliarder svenske kroner. Hjelpen består først og fremst av artilleriammunisjon, noe som står høyt på Ukrainas ønskeliste.

– Vi forbereder oss på at det blir en lang krig. Derfor må vi utforme støtten vår slik at den er langsiktig og holdbar. Det er nå viktig at flere land trapper opp for å støtte Ukraina, sa Jonson på en pressekonferanse fredag.

Det er 14. gang regjeringen beslutter å gi ny militærhjelp til Ukraina. Med den siste pakken har Sverige gitt militærhjelp til Ukraina for over 22 milliarder kroner.

Kilder opplyste til Dagens Nyheter for drøyt tre uker siden at de svenske kampflyene kan være på plass i Ukraina allerede sommeren 2024 hvis regjeringen gir grønt lys.