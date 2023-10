Den 76-årige legen George Tyndall sto tiltalt for overgrep mot 16 tidligere pasienter mellom 2009 og 2016. Torsdag bekreftet hans forsvarer, Leonard Levine, at Tyndall ble funnet død i sitt hjem.

USC gikk i 2021 med på å betale over 9 milliarder kroner i forlik med 700 kvinner som skal være ofre for seksuelle overgrep. Tyndall var tilknyttet universitetets helsetjeneste i nærmere 30 år.

76-åringen ble i 2019 siktet for noen av sakene og senere tiltalt. Ifølge Levine er det ingen indikasjoner på verken selvdrap eller mistenkelige omstendigheter rundt dødsfallet.

Senere denne måneden skulle han møte i retten for å sette en dato for rettssaken. Han framholdt sin uskyld fram til sin død og ønsket å få saken presentert for en jury, ifølge forsvareren.

Advokat John Manly, som bistår to av de fornærmede i straffesaken, kritiserer påtalemyndigheten for å la det gå årevis uten at saken kom for retten. Samtidig gikk Tyndall fri etter å ha blitt løslatt mot kausjon.

– Det er forferdelig. De føler seg som ofre på nytt, og det burde de, sier Manly, som sier hans klienter nå aldri vil få rettferdighet.