Ifølge nyhetsbyrået APs' amerikanske kilder ble dronen skutt ned etter over ti anrop til tyrkiske militære der de ble advart om at de opererte i nærheten av amerikanske bakkestyrker i Syria.

– Amerikanske offiserer vurderte at det ubemannede flyet, som var under en halv kilometer unna amerikanske styrker var potensiell trussel. Amerikanske F-16-kampfly skjøt deretter ned det ubemannede flyet i selvforsvar, sier Pentagon-talsmann Pat Ryder til pressen torsdag.

Ifølge APs amerikanske kilder hadde den tyrkiske dronen sluppet bomber mot mål i nærheten av Hasaka, som kontrolleres av USA-allierte syriskkurdiske styrker. Selv om dronen ikke rettet direkte skyts mot de amerikanske soldatene, mente amerikanerne at den utgjorde en fare mot dem.

Flere drepte

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) og en lokal sikkerhetskilde opplyste tidligere på dagen at den USA-ledede koalisjonen i Syria skjøt ned en tyrkisk drone nordøst i Syria.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En kilde i det tyrkiske forsvarsdepartementet benektet tidligere på dagen overfor Reuters at den nedskutte dronen tilhører Tyrkia. Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse fra Ankara om saken.

USA-allierte syriskkurdiske styrker anklager Tyrkia for å ha drept minst ni mennesker i en rekke droneangrep i provinsen Hasaka. Seks av ofrene jobbet i sikkerhetsmyndighetene, mens de andre ofrene beskrives som sivile, ifølge de kurdiske styrkenes mediesenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Knyttes til angrep i Ankara

Angrepene kommer dagen etter at Tyrkia erklærte alle militære anlegg i kurdiskkontrollerte områder av Syria og Irak som legitime mål. Beslutningen begrunnes med forrige ukes angrep på innenriksdepartementet i Ankara, som tyrkiskkurdiske PKK tok ansvar for.

Tyrkia sa onsdag at de to selvmordsbomberne kom fra Syria. To tyrkiske politibetjenter ble såret i angrepet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den USA-allierte syriskkurdiske militsen SDF benekter at gjerningspersonene kom til Tyrkia via områder kontrollert av SDF.

900 soldater

Det amerikanske og det tyrkiske militæret har vanligvis tett koordinering av sine luftstyrker. Men amerikanske soldater samarbeider også nært med kurdisk-ledede styrker i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS i regionen.

USA har fremdeles rundt 900 soldater i Syria til dette formålet.

Torsdag sa en tjenestemann i det tyrkiske forsvarsdepartementet at Tyrkia kan komme til å gjennomføre en ny bakkeoperasjon i Nord-Syria.

Tyrkia har tidligere rykket inn i Nord-Syria og tatt kontroll over flere områder som tidligere var styrt av USA-støttede syriske demokratiske styrker, der syriskkurdiske YPG er den viktigste aktøren.

USA har stemplet PKK som en utenlandsk terroristorganisasjon, men nekter å plassere YPG i samme kategori. USA mener at YPG ikke utgjør noen trussel mot Tyrkia, som mener YPG er en forlengelse av PKK.