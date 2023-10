I slutten av juli sa Pontus Wiklund på spørsmål fra en flyplassagent at en pose med baller han sjekket inn, inneholdt en bombe. Wiklund er håndballtrener som fulgte laget sitt til en internasjonal konkurranse.

– Vi tror du må ha innsett at det er mer enn sannsynlig at hvis du sier ordet bombe som svar på det du har i vesken, vil det bli oppfattet som en trussel, sa dommeren til Wiklund, ifølge dansk TV 2, som var til stede under høringen.

Flyplassterminalen ble midlertidig evakuert og treneren arrestert. Han ba senere om unnskyldning på klubbens hjemmeside.

«Jeg mistet fullstendig dømmekraften et lite øyeblikk, og spøkte om noe du egentlig ikke burde spøke med, spesielt ikke på det stedet», skrev han.

At Wiklund spøkte utgjorde ifølge statsadvokaten ingen formildende omstendighet.

– Dette er ikke noe vi ser på med humor i det danske rettssystemet, sa aktor Christian Brynning Petersen i retten.