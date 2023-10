FN sier Russland begår «grove menneskerettighetsbrudd» i Ukraina

FN sier at Russland er ansvarlig for nesten 10.000 sivile dødsfall og har begått «grove menneskerettighetsbrudd» siden invasjonen av Ukraina for nesten 20 måneder siden.

En rapport publisert av FN onsdag oppsummerer «alvorlig og utbredt skade på sivile» og påståtte grusomheter fra 1. februar til 31. juli 2023.

Se video: Latterliggjør Putins feiring:

«Forferdelige interneringsforhold»



«Funnene i rapporten viser krigens dødelige konsekvenser for Ukrainas sivile, med nesten seks døde og 20 skadde i gjennomsnitt hver eneste dag», sier Danielle Bell, leder for FNs menneskerettighetsovervåking i Ukraina, i en uttalelse. «I løpet av de seks månedene som dekkes av denne rapporten, har mer enn tusen sivile omkommet og nesten fire tusen blitt skadet».

«Krigen har ødelagt livene til millioner av ukrainere, inkludert barn, som i mange år fremover vil måtte leve med en forferdelig arv av menneskelige tap, fysiske ødeleggelser og miljøskader, særlig forurensning fra eksplosive krigsrester», legger Bell til.

FN beskriver Russlands påståtte innføring av «forferdelige interneringsforhold» for ukrainske fanger, og bemerket «alvorlig mishandling, elektrosjokk, falske henrettelser, seksuell vold og nedverdigende behandling».

Selv om Russland angivelig har nektet å tillate direkte observasjon av behandlingen av fangene, sier FN at Ukraina «fortsetter å gi menneskerettighetsobservatører uhindret tilgang til internerte krigsfanger».

I et innlegg på X, tidligere Twitter, skriver det ukrainske forsvarsdepartementet at FN-rapporten beskriver «ytterligere seks tilfeller av utenomrettslige henrettelser av ukrainske krigsfanger» utført av russiske styrker.

Dødsfallene skal ha omfattet to ukrainske fanger som ble drept mens de utførte tvangsarbeid i Donetsk-regionen, og to ukrainske soldater som ble skutt og drept etter å ha blitt tatt til fange i Tsjernihiv-regionen, skriver Newsweek.

Bortføring

FN sier at det var «rimelig grunn» til å erklære at to videoer som angivelig viser den brutale døden til ytterligere to ukrainske soldater, var autentiske.

En av videoene viser en ukrainsk soldat som blir halshugget, og den andre viser en som blir drept av skudd etter å ha ropt «Ære være Ukraina!».

Det ble også rapportert om russiske myndigheters påståtte bortføring av ukrainske barn. FN uttrykte «bekymring for skjebnen til ukrainske barn» som ble «forflyttet fra sine vanlige bosteder til andre steder i de russiskokkuperte områdene eller deportert til Russland».