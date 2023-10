EU-parlamentet anklager Aserbajdsjan for etnisk rensing

EUs folkevalgte forsamling kommer med anklagene etter at nesten alle etniske armenere har forlatt området, som ble gjenerobret av Aserbajdsjan i en lynoffensiv for to uker siden.

Det dreier seg om over 100.000 mennesker som har flyktet til Armenia.

I en resolusjon torsdag heter det at EU-parlamentet «anser at den nåværende situasjonen er å regne som etnisk rensing». Forsamlingen fordømmer også på det sterkeste «trusler og vold fra aserbajdsjanske soldater».

Aserbajdsjan hevder at de etniske armenerne har forlatt området frivillig. Hovedstaden i den tidligere utbryterrepublikken, Stepanakert, er nå så å si folketom, ifølge Røde Kors.