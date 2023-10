Aserbajdsjan utstedte i helgen en arrestordre på Harutjunjan, som ledet utbryterregjeringen i Nagorno-Karabakh fra mai 2020 til september i år.

Torsdag kom meldingen om at han er pågrepet, og at han er mistenkt for krigsforbrytelser og for å ha ført en «angrepskrig» mot Aserbajdsjan.

Harutjunjan gikk av like før Aserbajdsjan startet en lynoffensiv mot de separatistkontrollerte områdene for to uker siden. Den førte til at utbryterrepublikken ble oppløst etter nærmere 30 år, samtidig som nesten hele den etnisk armenske befolkningen flyktet.

Aserbajdsjansk politi har allerede pågrepet flere av Harutjunjans ministre. Blant dem er Nagorno-Karabakhs tidligere statsminister Ruben Vardanyan, som ble pågrepet mens han prøvde å flykte til Armenia sammen med over 100.000 andre.