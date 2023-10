Carla Bruni, den tidligere franske førstedamen og modellen, avslørte nylig at hun ble diagnostisert med brystkreft for fire år siden.

«Operasjoner, strålebehandling, hormonterapi, jeg gikk gjennom den vanlige behandlingen for denne type kreft. Men jeg var heldig, kreften var ikke aggressiv. Hvorfor var den ikke det? Fordi det hadde ikke gått lang nok tid til å bli det», skriver Bruni på Instagram.

Videre skriver hun at hun sjekker seg hvert år på samme dato og påpeker at dersom hun ikke hadde gjort det, hadde hun ikke hatt et venstre bryst i dag.

Bruni understreket viktigheten av årlige mammografiundersøkelser og oppfordret alle kvinner til å ta dem for å redde livene sine.

«Ta mammografi hvert år. Livet deres står på spill», var den klare beskjeden.

Bruni deler budskapet i forbindelse med franske Octobre Rose, som tilsvarer Rosa Sløyfe-aksjonen som er i oktober i Norge hvert år.

Carla Bruni er en modell og sanger. Hun ble født i Torino i Italia, men flyttet til Paris da hun var fem år gammel.

Bruni giftet seg med Frankrikes president Nicolas Sarkozy 2. februar 2008, og hun har tidligere vært gift med filosofiprofessoren Raphaël Enthoven, som hun har sønnen Aurelien med. Bruni har også tidligere vært sammen med Mick Jagger og Eric Clapton.