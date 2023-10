Jorda gjennomsnittstemperatur endte på 16,38 grader, noe som er 0,93 grader over gjennomsnittet for septembermånedene mellom 1991 og 2020.

I år havnet dette tallet 0,5 grader over den tidligere varmerekorden for september fra 2020.

Forskerne har aldri før sett et tilsvarende hopp opp fra forrige rekord av denne typen.

– Etter en rekordvarm sommer ser vi nå også målinger for september som har slått rekorden for årstiden med en ekstraordinær margin, sier Samantha Burgess, visedirektør for EU-tjenesten Copernicus Climate Change Service, i en pressemelding.

Temperaturene i år nærmer seg nå 1,4 grader over gjennomsnittstemperaturen før den industrielle tidsalderen, fortsetter Burgess.

Det er bare 0,1 grader under målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste var havisen i Antarktis på et historisk lavpunkt i september. Tallene viser at den dekket 9 prosent mindre areal enn hva den gjorde i gjennomsnitt fra 1991 til 2020.