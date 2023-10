Trump spøker med tanken om å bli speaker

Donald Trump har lagt opp et humoristisk bilde på sin nettplattform Truth Social som viser en montasje av ham sittende i speakerens stol.

– Mange har spurt meg om det, sa Trump da han onsdag ble spurt om saken utenfor rettslokalet i New York der bedragerisøksmålet mot ham behandles.

Formelt kan også personer utenfor Kongressen bli innsatt i rollen, men Republikanernes interne regler setter per nå en stopper for å nominere personer som er tiltalt for alvorlige lovbrudd, skriver Bloomberg.

Trump selv sier også at partiet har mange folk som kan ta den jobben, men at han gjerne hjelper til i prosessen. Partiet sier de skal bruke en uke på å finne McCarthys erstatter.