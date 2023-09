Zelenskyj: Ukraina skal bli en av verdens største våpenprodusenter

Zelenskyj sier i en uttalelse at utviklingen av en moderne forsvarsindustri er blant landets høyest prioriterte oppgaver. Målet er å gjøre Ukraina til en av verdens største våpenprodusenter, sier han.

Spesielt er det snakk om produksjon av raketter, droner og artillerigranater.

– Ukraina er klare for å tilby særvilkår for selskaper som vil utvikle forsvarsproduksjon sammen med oss, skriver Volodomyr Zelenskyj i et innlegg på X.

Han har lagt ut et videoklipp fra et møte der det oppgis at representanter fra USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Sverige og Tsjekkia er til stede.

Svensk UD bekrefter også til TT at personell fra deres ambassade er til stede på konferansen.