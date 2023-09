Russland hevder de har skutt ned ni raketter i grenseområde

Det er det russiske forsvarsdepartementet som lørdag hevder at de har lyktes med å stoppe ni raketter de mener ble skutt opp fra Ukraina.

Guvernøren i Belgorod fylke, Vjatsjeslav Gladkov, skriver i en melding på Telegram at det ikke har vært personskader som følge av angrepene. Han skriver at enkelte bygninger og et gassrør i byen Belgorod har fått skader.

Guvernøren hevder også at det er skutt med artilleri mot flere landsbyer ved grensa.

Ukrainske myndigheter har ikke kommentert saken. De tar ytterst sjelden på seg offentlig ansvar for angrep på russisk jord.