Voldsbølgen i og rundt Stockholm setter dype spor hos ungdommen. Byens sentrum har blitt et tilfluktssted for dem som ikke føler seg trygge i hjemområdet.

– Det finnes en uro for å bli forvekslet som måltavle, sier Pia Bodén ved sosialetaten i Stockholm kommune.

Onsdag kveld ble en mann skutt og drept på Mälarhöjden idrettsplass i drabantbyen Fruängen. Mange titalls barn og ungdommer hadde trening og måtte søke tilflukt i garderobeanleggene. Dermed ble ytterligere en grense passert.

– Vi ser en utvikling der det skytes i boligområdene, nær skoler, i sentrumsområder og nå også på idrettsplasser. Det er helt uakseptabelt. Idretten, skolen og trygge voksenkontakter skal jo være beskyttende faktorer, sier Bodén, som er fungerende sjef for ungdomsenheten.

Søker seg bort

Hun har ansvaret for blant annet å oppsøke unge i risikomiljøer. De ansatte i enheten må konstatere at voldshendelsene skjer stadig oftere, og både ofre og gjerningspersoner blir stadig yngre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Selvfølgelig berører det veldig mange barn og ungdommer i Stockholm, og også i hele Sverige, sier hun.

Dermed har ungdomsenheten også sett en annen tydelig trend i hele 2023. Ungdommer søker seg nemlig bort fra nabolagene de bor i.

– Ungdommer tar seg i større omfang til de sentrale delene av Stockholm, deriblant Sergels torg. Det blir særlig tydelig når det har skjedd alvorlige voldsepisoder. De føler seg utrygge i bydelen sin. Dette er nytt for oss, sier Bodén.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere narkotikareir føles tryggere

Sergels torg har tidligere vært særlig assosiert med narkotikahandel, men anses altså som tryggere enn hjemmeområdene.

– Skytinger på offentlig sted skjer nok mindre i bysentrum, men ellers er det nok veldig individuelt. Derfor er det viktig at man møter ungdommene der, og at det finnes et fungerende samarbeid mellom bydel og politi, ifølge sosialarbeideren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun forstår godt at foreldre blir urolige, og kanskje holder barna sine hjemme fra trening etter skytingen på Mälarhöjden.

– Det er en fryktelig hendelse og en uakseptabel situasjon. Samtidig finnes det mange mennesker som arbeider intensivt for å holde idrettsanleggene trygge. Som forelder kan man ha dialog med klubben, holde seg informert, prate med andre foreldre og gi tydelige beskjeder til barna.