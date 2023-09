Brasil sender nødhjelp til tørkerammede Amazonas

Ifølge Brasils miljøminister Marina Silva er 56 av 62 kommuner i Amazonas truet av tørken. Regjeringen samarbeider med lokale myndigheter for å forsyne de rammede områdene med mat, drikkevann og medisin, sier hun videre.

– VI venter at det vil trengs rundt 300.000 pakker med mat for å sørge for at befolkningen får oppfylt sine grunnbehov, sier Silva.

I tillegg til at tørken går ut over fisket, gjør den det svært krevende å frakte varer på elvene, noe som gjør at mange sliter med å få tak i mat og vann.

Delstaten ligger nordvest i Brasil og er landets største i areal. Den omfatter mye av Amazonas-regnskogen og rommer rundt fire millioner mennesker, de fleste av dem fra urfolksgrupper.