Danske folkevalgte bes om å holde orden på hundene sine

Eposten er signert Folketingets leder Søren Gade og er sendt etter at frittgående hunder har skapt misnøye hos noen folketingsmedlemmer, skriver Berlingske.

– Jeg vil derfor understreke at dersom man tar med hunden sin på jobb, må man sørge for at hunden holdes på kontoret. Den kan ikke gå fritt omkring, skriver Gade.

– Hvis dette ikke etterleves, vil man ikke lenger kunne ta med hunden sin til Christianborg, heter det videre. Politiken var først ute med å omtale eposten.

Profilerte politikere som utenriksminister og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen, Danmarksdemokraterne-leder og tidligere innvandringsminister Inger Støjberg og Det Konservative Folkepartis leder Søren Pape Poulsen er blant dem som skal ha hatt med firbeinte på jobb.

Ekstra Bladet har i artikkelen «Hvis hund har skidt på Borgen?» tidligere omtalt funn av hundebæsj flere steder på Christianborg.

I Stortinget er det kun hunder i tjeneste og andre som har søkt og fått tillatelse, som får komme inn, har Politiken fått opplyst av Stortingets kommunikasjonsavdeling. Videre heter det at det ikke er noen nylige eksempler der dette har vært aktuelt.

Ei heller i Riksdagen er hunder velkomne.

– Det er ikke tillatt å ha med kjæledyr på jobb, skriver Riksdagens kommunikasjonsavdeling til avisa.