FN: Minst 2500 migranter har dødd eller forsvunnet i Middelhavet i år

– Innen 24. september var mer enn 2500 mennesker registrert døde eller savnet bare siden nyåret, sa Ruven Menikdiwela, som leder New York-kontoret til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I samme periode i 2022 var det samlede tallet på døde og savnede 1680.

Mange migranter kommer fra land før for Sahara, og reiser via Tunisias eller Libyas kyst for å forsøke å ta seg over Middelhavet, en rute Menikdiwela beskriver som «en av verdens farligste». Migrantene og flyktningene «risikerer død og grove menneskerettsbrudd hele veien», sier Menikdiwela.

– Liv går også tapt på land, borte fra folks oppmerksomhet, legger hun til.

Til sammen tok rundt 186.000 mennesker sjøveien til Italia, Hellas, Spania, Kypros og Malta fra nyåret og til 24. september. Flertallet, mer enn 130.000 mennesker, ankom Italia. Det er en økning på 83 prosent fra samme periode i 2022.

Mellom januar og august i år anslås det at mer enn 102.000 mennesker forsøkte å krysse Middelhavet fra Tunisia og 45.000 fra Libya.

Anslagsvis 31.000 ble reddet på havet eller avskåret og tatt tilbake til Tunisia, mens tallet er 10.600 for Libya, ifølge Menikdiwela.