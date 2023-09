IAEA krever russisk tilbaketrekning fra Zaporizjzja

I resolusjonen som ble vedtatt på IAEAs årskonferanse i Wien torsdag, kreves det at alle utenforstående militære styrker trekkes bort, og at Ukraina får tilbake full kontroll over atomkraftverket.

Resolusjonen krever også at IAEAs observatører får full tilgang til alle deler av kraftverket. Hittil har de ikke fått tilgang av de russiske militære til taket til enkelte av reaktorene.

Resolusjonen ble vedtatt med 69 stemmer. Seks land, blant dem Russland, Kina og Iran, stemte imot, mens 32 land avsto, blant dem Pakistan og Sør-Afrika.

IAEA-sjef Rafael Grossi har uttrykt bekymring for manglende vedlikehold siden den russiske okkupasjonen av anlegget i februar i fjor, og den russiske militære tilstedeværelsen ved det som er Europas største atomkraftverk.

Han har flere ganger advart mot mulige alvorlige ulykker som følge av kamper i nærheten, siden atomkraftverket ligger like ved fronten i krigen mellom Russland og Ukraina.