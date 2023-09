Belarus: Polsk helikopter krenket luftrommet

Forsvarsdepartementet sier at helikopteret to ganger i 15-16-tiden var inne i Belarus' luftrom og fløy opp til 1,5 kilometer inn over landet. Fly ble sendt opp for å avskjære helikopteret.

Den polske overkommandoen avviser imidlertid påstanden om krenkelse av luftrommet.

– Ingen polske helikoptre har krysset inn i belarusisk luftrom, sier en talsmann for den polske overkommandoen.

Forholdet mellom nabolandene Belarus og Polen er på et lavmål etter at Belarus' president Aleksandr Lukasjenko lot Russland bruke Belarus til invasjonen av Ukraina. Belarus har flere ganger tidligere anklaget Polen for krenkelse av luftrommet.